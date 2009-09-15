Peres ve Erakat'tan gizli görüşme

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Filistinli baş görüşmeci Saib Erekat'ın 23 Eylülde BM Genel Kurul toplantıları sırasında bir üçlü toplantının yollarını açabilmek amacıyla, geçen hafta Kudüs'te gizlice bir araya geldikleri bildirildi.

Üçlü toplantının ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında yapılması hedefleniyor.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Peres'in geçen hafta Saib Erekat'ı Kudüs'e davet ettiğini ve ikilinin Peres'in resmi konutunda iki saat kadar görüştüğünü yazdı.



Peres: Bu fırsat kaçırılmamalı



Verilen bilgiye göre Peres, iki taraf arasında müzakerelerin bu ayın sonunda yeniden başlatılması amacıyla gereken her şeyin yapılmasını isteyerek, "Bu fırsatın kaçmasına izin verilmemelidir" dedi. Peres, Erekat'a, "Sizden isteğim bunu Ebu Mazen'e (Mahmud Abbas) anlatmanızdır. BM'deki toplantıya katılmasına ihtiyaç var" dedi.



Peres, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri ve diğer konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları olabileceğini, ancak bunların çözüleceğini söyledi. Peres, "En önemli şey, mümkün olduğunca görüşmelerin hemen başlatılmasıdır" diye konuştu.



İsrail Cumhurbaşkanlığı, Peres ile Erekat arasındaki görüşmeyle ilgili ayrıntı vermedi.



Diplomatik kaynaklara göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimlerde inşaatlar durmadıkça Abbas'ın Netanyahu ile bir araya gelmesi beklenmiyor.