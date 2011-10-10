-Peres: Sınırsız acınızı çok iyi biliyorum TEL AVİV (A.A) - 09.10.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi. Peres, Erdoğan'a, "Sınırsız acınızı çok iyi biliyorum" dedi. İsrail Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail Cumhurbaşkanı mesajında, "Sevgili annenizin vefatı büyük üzüntüyle karşılandı. Kendi deneyimimle, derin yas duygusunu, insanın kendini öksüz kalmış gibi hissetmesini ve kaybınızın yol açtığı sınırsız acıyı çok iyi biliyorum" dedi. Peres, mesajında şöyle devam etti. "Bu yaslı günlerde en içten başsağlığı dileklerimi lütfen kabul buyurunuz. Merhumenin huzur içinde yatmasını ve anısının her zaman değerle yadedilmesini dilerim."