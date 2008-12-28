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Dünya

Peres saldırıları savundu!..

İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, Gazze'de yüzlerce insanın ölümüne neden olan hava saldırılarının haklılığını savundu.

28 Aralık 2008 02:00

İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, Gazze'de 270'den fazla kişinin ölümüne neden olan hava saldırılarının haklılığını savundu.

Peres, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırı kararında haklı olduğunu ve saldırmaktan başka bir alternatifleri bulunmadığını belirtti.

Halkının, saldırı kararının arkasında durduğunu kaydeden Peres, açıklamasında, "İsrail tarihinde, Hamas'ın bize karşı yürüttüğünden daha yararsız ve mantıksız bir savaş olduğunu hatırlamıyorum. Bu, hangi nedenle ateş ettiğini, ne için savaştığını açıklayamayan mantıksız insanların saçma savaşı" ifadesini kullandı.

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin bu sabah kabul ettiği bildiriye yer veren İsrail basını, diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, İsrail'in saldırmaktan başka çaresi olmadığının Güvenlik Konseyi'nce anlaşıldığını ileri sürdü.

Ynetnews adlı internet sitesinde verilen haberde, Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in, roket saldırılarına farklı bir cevap alternatifi bulunmadığını anladığı belirtildi.

Haberde, bildirinin, Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir karardan ziyade basın açıklaması olduğu, beklenenden daha yumuşak ifadeler içerdiği kaydedildi.

Güvenlik Konseyi, hem İsrail'e, hem de Filistinli militanlara Gazze'deki şiddete son vermeleri çağrısında bulunmuştu.

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