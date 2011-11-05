-Peres: ''İran için zaman tükeniyor'' KUDÜS (A.A) - 04.11.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, uluslararası camianın İran'ın nükleer programı ile ilgili sorunu diplomatik çabalar yerine askeri harekat yaparak çözme yoluna daha yakın olduğunu söyledi. İsrail'de yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Peres, İran için zamanın daraldığını belirtti. Ülkesinde daha çok ''güvercin'' kanadın temsilcisi ve iyimser bir politikacı olarak bilinen Peres'in bu sözleri şaşırttı. Peres ayrıca, dünya liderlerinin İran'ı ''ne pahasına olursa olsun'' durdurmak için ''verdikleri sözleri tutmalarını'' istedi. Peres, ''Yapılacaklar konusunda önümüzde uzun bir liste var'' diye konuştu. İsrail basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a karşı bir askeri harekat başlatmak için bakanların desteğini almaya çalıştığı yazılmıştı. İsrail, ABD ve diğer birçok ülke, İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığını düşünüyor. İran ise nükleer çalışmalarının barışçıl amaç taşıdığında ısrar ediyor.