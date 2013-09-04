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Dünya

Peres: Esad o ya da bu yolla gidecek

Peres: Yaşananlara o sebep oldu. Tam olarak seçilmiş biri değildi. Esad, o ya da bu yolla yok olacak

04 Eylül 2013 10:41

İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olduğu için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın lider olma hakkını kaybettiğini belirtti.
 
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İsrail'de bu akşam başlayacak Yahudi yılbaşısı 'Rosh Hashanah' nedeniyle ülkede bulunan büyükelçilere bir resepsiyon verdi.

Burada Suriye'yi değerlendiren Peres, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın yüzbinlerce kişiyi öldürerek lider olma hakkını kaybettiğini söyledi.

"Yaşananlara o sebep oldu. Tam olarak seçilmiş biri değildi" diyen Peres, "Hiçbir zaman gerçek bir demokrasi değildi ama demokrasi olsa bile kendi insanlarını öldürmeye hakkı yok. Esad, o ya da bu yolla yok olacak" diye konuştu.

Konuşmasında ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye müdahale kararına da değinen Peres, Başkan Obama'nın korkunç durumu sonlandırmadan önce her olasılığı değerlendirmesini takdirle karşıladığını ifade etti.

Suriye'ye olası askeri müdahale halinde, Suriye'nin İsrail'e saldırması durumunda bunun üstesinden rahatlıkla gelebileceklerini ifade eden Peres, İsrail olarak caydırıcı bir savunma gücüne sahip olduklarını dile getirdi.

Son olarak Filistin-İsrail arasında yeniden başlatılan barış görüşmelerini de değerlendiren Peres, barış müzakerelerinin sürmesini umarak, "Barış sürecine 9 ay verildi en azından iyimser olmak için hala 9 ayımız var" dedi.

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