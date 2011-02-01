-PERES: DÜNYA GAZZE'DE OLANLARDAN DERS ALMALI TEL AVİV (A.A) - 01.02.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, "Dünyanın, Gazze Şeridi'nde olan bitenden ders alması" gerektiğini belirtip, "Demokrasinin sadece seçimden ibaret olmadığını" söyledi. Peres, Kudüs'te, İsrail'e resmi ziyaretinin ikinci ve son gününde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. İki liderin görüşmelerinin önemli bölümünü Mısır'da meydana gelen olaylar alırken, Peres Merkel'e "Dünyanın Gazze'de olan bitenden ders alması gerekir. Demokrasi sadece seçimle başlayıp seçimle bitmez. Gerçek demokrasi, seçimlerden hemen bir gün sonra, insan haklarını, vatandaşlarının refahını garanti ederek başlar" dedi. Peres, "Demokrasi bir medeniyettir. Eğer yanlış tarafı seçerseniz, demokrasinin de sonunu getirirsiniz" diye konuştu. Peres, Hamas'ın Gazze Şeridi'ni, yapılan demokratik seçimlerden sonra ele geçirdiğine işaret edip, "Dünya ülkeleri de (Filistin'de) demokratik seçimler için bastırdıklarında, Gazze'de neler olduğunu, Gazzelilere bir gün demokrasi göstermeyen radikal ve tehlikeli bir hareketin iktidara geldiğini gördü" ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanına, İran konusundaki net tutumu için teşekkür eden Peres, İran konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Peres, İran'ın Ortadoğu'da radikal dini bir hegemonya getirmek için uğraş verdiğini de savundu. Merkel'in de İran tehdidiyle ilgili Peres'in açıklamalarına destek verdiği ve "bu konunun, sadece İsrail için değil, tüm dünya ülkelerini tehdit eden bir sorun olduğunu söylediği" kaydedildi. Filistinlilerle barış süreci üzerinde de duran Merkel, Filistin Yönetimi liderliğinin güçlü olduğunu belirtip, "İki halk için iki devlet konsepti, sadece açıklamalardan ibaret kalamaz. Uygulamada da görülmeli" diye konuştu. Merkel, İsrail'in güvenliği ve istikrarı için ülkesinin elinden geleni yapacağını da belirtti. İsrail anamuhalefet partisi lideri Tzipi Livni ile de görüşen Angela Merkel'e, Livni'nin de İran konusunda endişelerini bildirdiği ve bu ülkenin Ortadoğu'da istikrarı bozabileceğini belirttiği kaydedildi. Merkel ve Livni'nin yine barış süreci üzerinde durduğu, Livni'nin, barış müzakerelerinin İsrail'in de yararına olduğunun altını çizdiği belirtildi. -TEL AVİV ÜNİVERSİTESİ'NDE NETANYAHU'YA ELEŞTİRİ: Merkel, "şeref doktorası" aldığı Tel Aviv Üniversitesi'nde de öğrencilere bir konferans verdi, sorularını cevaplandırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiren Merkel, yerleşimlerle ilgili politikanın Filistin devletinin oluşturulması sürecini zorlaştırdığını belirtti, barış görüşmelerindeki çıkmazın ise tehlike olduğunu ifade etti. "Durum şimdi daha karmaşık bir hale gelmiştir. Mazeretler için yer yoktur" diyen Merkel, İsrail'den Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istedi. İsrail'in dünyadan izole olduğu görüşlerine katılmadığını belirten Merkel, İsrail ile Mısır arasında uzun dönemli bir barış sürecinin olduğunu ve devam edeceğine de inandığını kaydetti. Tunus'ta yeni bir politik sürecin başlaması fırsatının doğduğunu ifade eden Merkel, Mısır'da "ABD'nin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i sırtından bıçakladığı görüşüne" katılmadığını söyledi. Almanya Başbakanı, Mısır'daki gösterilerde de sivillere karşı şiddete başvurmaktan kaçınılacağı umudunda olduğunu belirtti.