-PERES: BAZI ÖN KOŞULLAR ALDIM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.09.2010 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, New York'ta bu hafta düzenlenen Clinton Küresel Girişimi toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesinin teklif edildiğini ve bunu kabul ettiğini, ancak daha sonra, ''bu görüşmeyi olumlu hale getirmeyen bazı ön koşullar aldığını'' öne sürdü. BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi'ndeki konuşması sonrasında BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peres, bir soru üzerine, ''Clinton Küresel Girişimi tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Gül'ün de konuşması öngörülen toplantıya katılmam istendi, itiraz etmedim. Ardından, Gül ve benim (toplantı çerçevesinde) bir araya gelmem teklif edildi, kabul ettim. Ancak daha sonra, bana göre bu görüşmeyi olumlu hale getirmeyen bazı ön koşullar aldım'' diye konuştu. Peres, Türkiye'ye karşı tavırlarını değiştirmediklerini kaydederek, ''Bizler dostuz ve dost olmayı sürdürüyoruz. Belki Türkiye fikrini değiştirmiştir ve bu, Türklere kalmış bir karar. Durumu kötüleştirme niyetimiz yok, tümüyle kabul edilemez ön koşullara da teslim olamayız'' dedi.