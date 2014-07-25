Peres: Araplar bizim düşmanımız değil

Koltuğunu Reuven Rivlin’e devreden eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, ve konuşmasında "Terörizm kanımızı dökmeyi hedefliyor. Öte yandan, kendi insanlarının da kanının dökülmesine neden oluyor" dedi.

"Tekrar, açık biçimde söylüyorum ki Araplar bizim düşmanımız değildir" diyen Peres, 'Düşmanımız olan öldürme politikasıdır. Bu, aynı zamanda Arap dünyası için de en büyük tehlikedir' ifadesini kullandı.

Peres, İsrail Parlamentosu Knesset'de yaptığı cumhurbaşkanlığına veda konuşmasında, geçen 7 yıl boyunca ülkesine hizmet etmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "İsrail, doğal kaynakları olmasa da bunun yerine insan kaynağını kullandı. İnsan kaynağımız, petrol ya da altın madenlerinden daha kıymetlidir" ifadesini kullandı.

Görevden ayrılsa da İsrail'e hizmet etmeyi sürdüreceğine değinen Peres, "Hayal edilemeyecek acılar çekmiş bir milletiz. Çok gayret ettik ve ağır bedeller ödedik. Soykırımda katledilen kardeşlerimizi asla unutmayacağız" diye konuştu.

Peres, "Dünya ulusları içinde azınlıkta bulunsalar da kötülerin hedefinde olsalar da manevi değerlerini kaybetmeyeceklerini" öne sürerek, "Dünyayı terör tehlikesinin gözü dönmüşlüğünden dolayı uyarmak zorundayız. Terörizm kanımızı dökmeyi hedefliyor. Öte yandan, kendi insanlarının da kanının dökülmesine neden oluyor" iddiasında bulundu.

'Araplar bizim düşmanımız değil'

İsrail'in Gazze halkının düşmanı olmadığını iddia eden Peres, "Gazze'ye ulaşımın sağlanması için Erez Kapısı'nı biz inşa ettik. Ateş etmedik. Ateş edildiğinde cevap verdik" dedi.

"Tekrar, açık biçimde söylüyorum ki Araplar bizim düşmanımız değildir" diyen Peres, 'Düşmanımız olan öldürme politikasıdır. Bu, aynı zamanda Arap dünyası için de en büyük tehlikedir' ifadesini kullandı.

Peres, dünyanın çeşitli yerlerinde, "Bazı grupların nasıl olur da teröristleri desteklediğine" anlam veremediğini belirterek, bunların şiddeti körüklediğini öne sürdü.

İsrail'in iki devletli çözümden yana olduğunu da iddia eden Peres, bu çözümün dünyanın büyük çoğunluğundan da destek gördüğünü dile getirdi.

Şimon Peres, İsrail'in yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e başarı da diledi.