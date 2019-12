-Peres: Abbas, en iyi Filistin lideri TEL AVİV (A.A) - 26.09.2011 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, "İsrail'in barış sürecinin yeniden başlatılması amacı doğrultusunda birlikte çalışabileceği en iyi Filistin lideri" sözleriyle övdü. Peres, İbrani takvimi'ne göre, İsrail'in çarşamba günü gireceği yeni yıl (Roş Ha'Şana) öncesinde, yabancı diplomatlar için düzenlediği resepsiyondaki konuşmasında, "dostum" diyerek hitap ettiği ve saygı duyduğunu belirttiği Mahmud Abbas'ı bir an önce müzakere masasına dönmeye çağırdı. İsraillilerle Filistinliler arasında barışın mümkün olduğunu ifade eden Peres, her iki tarafı Ortadoğu Dörtlüsü'nün bir barış anlaşmasına ulaşma konusunda sunduğu takvime uymaya çağırdı. "Her iki tarafta da iki halk için iki devlet ilkesine inanan belirgin bir çoğunluk bulunduğunu" vurgulayan Peres, artık konuşmalar, açıklamalar yapma döneminin bittiğini, bütün bunları gerçeğe çevirmenin vaktinin geldiğini söyledi. Filistin lideri Abbas ise Londra'da yayımlanan Eşşark ül-Evsat gazetesine verdiği demeçte, çalıştığı İsrailli liderler arasında bir sıralama yapması istendiğinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sıralamasının en sonunda yer vererek, "(İzak) Rabin, (Şimon) Peres, (Ariel) Şaron, (Ehud) Olmert ve (Tzipi) Livni ile müzakere etmek mümkündü" demişti. Barış sürecinin yeniden başlatılması çabaları doğrultusunda, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gizli temaslar içinde oldukları biliniyor.