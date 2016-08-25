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Spor

Pereira'nın gözdesi Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer söylentilerine yanıt verildi

25 Ağustos 2016 01:35

Fenerbahçeli Josef de Souza, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.  Geçtiğimiz sezon Porto'dan 8 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Brezilyalı futbolcu, dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın da vazgeçilmezlerinden biriydi. Pereira’nın takımdan ayrılıp Dick Advocaat’ın göreve gelmesinin ardından kesik yiyen Brezilyalı orta saha hakkında çıkan transfer söylentilerine, sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi. Açıklamada, “Futbolcumuz Josef de Souza’nın başka bir kulübe transfer olacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır.” ifadeleri kullanıldı.

 

Yalnızca 1 asist

 

Forma giydiği 48 resmi maçın neredeyse tamamında 90 dakika sahada kalan Josef, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Düzenli olarak forma şansı bulan bir orta saha oyuncusunun, tüm sezon boyunca yalnızca 1 asist yapması ve Brezilyalının sıklıkla risk içermeyen yan pasları tercih etmesi, Sarı Lacivertli taraftarların ise bir hayli tepkisini çekiyordu.

 

Advocaat geldi, forma gitti

 

Pereiralı Monaco maçlarının ikisinde de sahada yer alan Josef de Souza, Advocaat'ın gelişi sonrası değişen oyun sistemiyle beraber, formaya hasret kaldı. Öyle ki 27 yaşındaki futbolcu, son 2 resmi karşılaşmanın 18 kişilik kadrolarına dahi giremedi. Josef'in, yarın oynananacak Grasshoppers maçının kafilesine de dahil edilmemesi, artık gözden çıkarıldığı ve satış listesine konulduğu şeklindeki yorumları beraberinde getirirken, basında da buna ilişkin haberler çıkarmaya başladı.  Söylentilerin artması üzerine Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Josef de SouzaFenerbahçeTransferVitor Pereira

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