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Spor

Pereira'dan Mesut Özil kararı

Brigth Osayi-Samuel, hem yarın hem de gelecek hafta Kayseri maçında görev alamayacak

29 Ekim 2021 08:35

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Alanya maçına kulübede başlattığı Mesut Özil ve Enner Valencia'yı Konya’da ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.

Trabzonspor ve Alanya yenilgileriyle sarsılan Fenerbahçe, yarın ligin formda ekiplerinden Konyaspor'a konuk olacak.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Cezası biten Altay, yeniden kaleye geçerken Brigth Osayi-Samuel, hem yarın hem de gelecek hafta Kayseri maçında görev alamayacak.

Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Enner Valencia ve Mesut Özil'in Konya'da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hücum hattında bu ikilinin yanında Diego Rossi'ye görev vereceği gelen bilgiler arasında.

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