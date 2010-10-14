-PERASOVIC: KALPTEN OYNADIK İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Basketbolda Fenerbahçe Ülker'i 79-77 yenerek 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın kazanan Efes Pilsen'de antrenör Velimir Perasovic, oyunun son bölümünde geliştirdikleri taktiklerle maçı kazandıklarını söyledi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, karşılaşmaya kötü başladıklarını belirterek, ''İstediğimiz gibi başlayamadık. Fark 16 sayılara kadar yükseldi. Maçın büyük bir bölümünde Fenerbahçe Ülker'i yakalamak için mücadele ettik. Bugün başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe Ülker gibi güçlü takımlara karşı her zaman 16 sayı geriden gelip başarılı olamayabilirsiniz. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Benim için en önemli artılardan biri de Fenerbahçe Ülker gibi pota altında güçlü bir takım karşısında 16 hücum ribaundu almamızdı. Biz gerçekten kalpten oynadık. Maçın büyük bir bölümünde özellikle Fenerbahçe Ülker'in uzun oyuncularına karşı sorunlar yaşadık. Son bölümde de çeşitli taktirler geliştirerek rakibimizi durdurduk ve kazanmayı bildik'' diye konuştu. -FENERBAHÇE ÜLKER CEPHESİ- Fenerbahçe Ülker antrenörü Neven Spahija, karşılaşmayı kazanmak istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Galibiyetinden dolayı Efes Pilsen'i tebrik eden Hırvat antrenör, ''Maçı 40 dakika düşünmemiz lazım, 39 dakikada değil. Maçın genelinde konsantrasyonumuzu buna göre sağlamamız lazım. Bana göre maçın anahtarı 16 hücum ribandu vermemizdi. Bu benim için kabul edilemez. Bu kadar üst klasman bir maç için kesinlikle kabul edilemez. Seyircilerimiz için çok üzüldüm bizi çok iyi desteklediler. Kazanmak isterdik ama maalesef kazanamadık'' ifadelerini kullandı.