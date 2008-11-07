Perakendeci yüksek AVM kiralarına karşı örgütleniyor

Küresel kriz nedeniyle satışları düşen alışveriş merkezlerinde kira kavgası Anadolu'ya da sıçradı.



Haziran ayında Multi Turkmall tarafından açılan Forum Trabzon'daki 170 mağazadan 97'si yüksek kira ve giderlere karşı "Platform" adı altında dernekleşiyor.



Forum Trabzon, Multi Turkmall tarafından yaklaşık 140 milyon euroluk bir yatırımla haziran ayında faaliyete geçti. Ancak küresel krizin yarattığı ekonomik durgunluk nedeniyle alışveriş merkezinde işler yavaşladı.



Forum Trabzon'da yer alan 170 mağazanın sahibi ayakta kalabilmek için kiraların düşürülmesi ya da ciro üzerinden alınması gerektiğini savunuyor. Alışveriş merkezinin sahibi Multi Turkmall'ın karşısına tek tek çıkmak istemeyen mağazalardan 97'si dernek çatısı altında birleşmeye karar verdi.



Amaçlarının Forum Trabzon AVM'nin daha iyi işlemesi için yönetime katılmak olduğunu belirten, dernek kurucularından Forum Trabzon Stefanel Bayii Ahmet Çakır, bu mağazaların Türkiye'nin önde gelen markalarının bayileri olduğuna dikkat çekti. Dernek kurmak için öncelikli olarak merkezde bulunan 97 mağaza ile ortak bir toplantı yaptıklarını ve İstanbul'a bağlı 35 markanın açtığı mağazaların müdürleri ile bir araya geldiklerini kaydeden Çakır, "Bu girişimi hemen hemen hepsi destekliyor. Derneğin kuruluşunun ardından Multi Turkmall yönetimi ile sıkıntılarımızı ve isteklerimizi konuşacağız" diye konuştu.



Yönetim sıcak bakmıyor



Çakır, alışveriş merkezinin ekonomik ve sosyal tüm sorunlarını, kriz anında ve sonrasında yapılması gerekenleri bu dernek vasıtası ile dile getireceklerini ifade etti. Döviz kurunun yükselmesi ve kriz nedeniyle işlerinin düştüğünü anlatan Ahmet Çakır, yatırımcılardan bu sıkıntılı dönemde kendilerine destek olmasını beklediklerini söyledi. En büyük giderlerinin kira olduğunu vurgulayan Çakır, "Kiraların metrekare fiyatı ortalama 35-50 euro arasında. Yönetimden öncelikli isteğimiz kiraların ciro üzerinden alınması. Ama kiranın yanında ortak giderlerimiz de çok yüksek. Bu rakam 1500 YTL. Bu konuları Multi Turkmall yönetimi ile konuşmak istiyoruz. Şu anda bazı arkadaşlarımız yaptıkları cirolarla ancak kiralarını çıkarırken bazıları onu bile yapamıyor" dedi.



Öte yandan, Multi Turkmall CEO'su Levent Eyüboğlu, daha önce yaptığı açıklamada, kendi alışveriş merkezlerinde ciro üzerinden kira alımına çok da sıcak bakmadığını söylemişti. Eyüboğlu, "Bizim kiracı sayımız binin üzerinde. Bu nedenle ciro üzerinden kirayı takip etmemiz çok zor. Bunun yanında ciro üzerinden alınacak kira gayrimenkullerimizin değerini düşürür. Başka alternatifler düşünülebilir ama bu konuda ciro üzerinden kiraya sıcak bakmıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

