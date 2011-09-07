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Ekonomi

''Perakende treni'' yola çıktı İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2011 18:34

-''Perakende treni'' yola çıktı İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Yaratıcı Mecralar ve Satış Noktası dergisinin ortak girişimi olan ''Perakende Treni'', Haydarpaşa Garı'ndan yola çıktı. Tren yola çıkmadan önce Haydarpaşa Garı'nda açıklama yapan ''Perakende Treni'' Eşdirektörü ve Yaratıcı Mecralar Genel Müdürü Gökçe Tabak, bir yıldır proje üzerinden çalıştıklarını ifade ederek, ''Perakende Treni''nin 13 vagondan oluştuğunu kaydetti. Trenle birlikte Türkiye'nin önde gelen markalarının gidilen illerde ziyaretçilere tanıtılacağını anlatan Tabak, ''Perakende treniyle amacımız,  gittiğimiz illerde özellikle yenilikçiliği önde gelen markaların ürün ve hizmetleri kapsamında tüketicilere anlatmak, yerel perakendecilere ve tüketicilere ilham kaynağı olmak, yerel yönetimlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak'' dedi. Tabak, Anadolu'nun kalkınan illerinde perakendeciliğin altını çizmek istediklerini de ifade ederek, ''Organizasyonumuz 24 gün sürecek. 7 ili ziyaret edeceğiz. Toplam 2 bin 978 kilometre yol kat edeceğiz. İstanbul'dan çıktıktan sonra Eskişehir, Konya, Adana, Gaziantep, Kayseri ve Ankara'ya gideceğiz, sonra İstanbul'a geri döneceğiz'' şeklinde konuştu. Bu arada, ''Perakende Treni'' 24 günlük seyahati süresince sırasıyla 8-10 Eylül tarihlerinde Eskişehir'i, 11-13 Eylül tarihlerinde Konya'yı, 14-16 Eylül tarihleri arasında Adana'yı, 17-19 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'i, 20-22 Eylül tarihleri arasında Kayseri'yi ve 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara'yı ziyaret ettikten sonra 27-30 Eylül'de yeniden İstanbul'da olacak.

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