Perakende satışlar şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; şubat ayında gıda, içecek ve tütün satışları azaldı. Genel olarak perakende satış hacmi ise şubat ayında yüzde 0,5 arttı.

TÜİK, şubat perakende satış endeksini yayınladı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 artarken gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı.

Perakende ciro aylık yüzde 7,5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,6 arttı.

Yıllık artış yüzde 82,2

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2022 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 61,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 83,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 125,1 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100), 2022 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6 artarken gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.