Perakende satış hacmi Mart ayında yüzde 19.2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Mart ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Geçen senenin aynı ayında gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,9, otomotiv satışları yüzde 12,1 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 0,8 azaldı.

Aylık bazda ise sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı. Söz konusu aynı ayda gıda, içecek tütün satışları yüzde 1,4 arttı. Gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv satışları ise yüzde 5,1 artış gösterdi.

Cari fiyatlarla perakende cirosu ise 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 büyüdü. Aynı ayda gıda, içecek tütün satışları yüzde 16,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 60,0 arttı. Otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 29,6 artış gösterdi.

Aylık bazda cari fiyatlarla perakende ciro ise 2021 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,1 büyüdü. Otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,0 artış gösterdi.