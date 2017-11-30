Perakende Güneşi Ödülleri’nden Hopi'ye 'Perakendeye katkı' ödülü verildi

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl 17\'ncisi gerçekleştirilen Perakende Güneşi Ödülleri’nde, alışveriş uygulaması Hopi \"Perakendeye Katkı Özel Ödülü\"nün sahibi oldu. Geliştirdiği \'Paracık\' sistemi, \'CRM\' altyapısı ve \'Big Data\' yönetimiyle üyelerine 360 derece alışveriş deneyimi sunan Hopi\'nin 120 üye markası ve 5.2 milyon üyesi bulunuyor.

Uygulama kapsamında herkese verilen indirimin aksine kişilere özel tekliflerle verilen paracıklar katlanarak kullanılabiliyor. Böylece hem müşterinin alım gücünün artması hem de perakendeciye satışın geri dönmesi amaçlanıyor. Her geçen gün kendini geliştiren Hopi, cüzdan taşımadan ödeme yapma kolaylığı sunan mobil ödeme, beğenilen ürünün fotoğrafını çekerek o ürünü bulabilme, uygulama üzerinden rezervasyon yapabilme, arkadaşına paracık yollayabilmek gibi özellikleri de kullanıcılarına sunuyor.

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