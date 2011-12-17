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Ekonomi

Perakende ette KDV indirimi talebi KARTEPE (A.A)

17 Aralık 2011 15:58

-Perakende ette KDV indirimi talebi KARTEPE (A.A) -  17.12.2011 - Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Aygün, toptan ette KDV'nin yüzde 8'den 1'e indiğini, ancak indirimin perakendeye yansımadığını belirterek, ''Perakendeye de yansıması lazım. Bunu bekliyoruz'' dedi. ''Kartepe Perakende Zirvesi''nde konuşan Aygün, bir süre önce toptan etteki KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirildiğini hatırlatan Aygün, ''Maalesef toptandaki indirim perakendeye yansımadı. Perakendede çıkış fiyatı hala yüzde 8. Toptan ette KDV'nin indirilmesi tabii ki olumlu bir adım. Ancak perakendeye de yansıması lazım. Bunu bekliyoruz'' diye konuştu. Selamet Aygün, temel gıda maddeleri olan sebze, meyve, bakliyat ürünleri ve süt ürünlerinde de KDV'nin gözden geçirilmesi, bu ürünlerde de KDV oranının yüzde 1'ler seviyelerine çekilmesi gerektiğini kaydetti.

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