"Perakende devi Tesco Kipa resmen Migros'un oluyor"

İngiliz sermayesi Tesco Kipa’nın, Migros Ticaret'e satıldığı iddia edildi. Sky News'in haberine göre anlaşma bugün içinde resmen açıklanacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Tesco PLC, Türk iştiraki Kipa’yı resmen Migros Ticaret’e sattı. MarketWatch sitesinin Sky News’e dayandırarak verdiği haberine göre İngiliz ana şirket Kipa ile birlikte İngiltere’deki restoran zinciri Giraffe’yi de sattığını açıklayacak.

Sky News haberini şirkete yakın kaynaklara dayandırdı. Anlaşmanın bugün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Kesin rakam verilmedi

Sky News’e konuşan bir analist, Tesco’nun Türk iştirakini “birkaç yüz milyon sterline” satacağını belirtti.

Haberde Tesco'dan konuyla ilgili yorum alınamadığı da belirtildi.

Tesco gidiyor Kipalar Migros oluyor

KİPA’yı 13 yıl önce aldı

Tesco Kipa’nın Migros ile yürüttüğü satın alma görüşmelerini ilk kez, Hürriyet gündeme getirdi.

Migros ile el sıkışan Tesco Kipa’nın Türkiye’deki varlığı 1990’lı yılların başına dayanıyor.

Kipa, Türkiye'nin batısında, tarihi bir ticaret merkezi olan İzmir'de 100 işadamının girişimiyle 1992 yılında kuruldu. Kipa, 2003 yılında uluslararası perakende şirketi Tesco tarafından satın alındı. Kipa’nın sahibi Tesco, 12 ülkede faaliyet gösteriyor.

2003 yılında İzmir'deki 5 mağazayla yola çıkan Kipa, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye’nin en büyük üç şehri de dahil olmak üzere, 20 şehirde 168 mağazayla her hafta yaklaşık 1,5 milyon müşteriye hizmet veriyor. Kipa 6 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Borsa’da devre kesici işleme girdi

Borsa İstanbul'dan Kipa ile ilgili KAP'a son dakika açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "KIPA işlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır. KIPA işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır" denildi.