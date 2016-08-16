Perakende devi A101'e 'FETÖ' operasyonu; patron gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'FETÖ' operasyonunda, bünyesinde A101 marketler zincirini de bulunduran Yeni Mağazacılık A.Ş. sahipleri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polisin şirket merkezindeki araması bitikten sonra A101 ile ilgili ikinci önemli haber geldi. Şirketin patronlarından Turgut Aydın, Trabzon'da gözaltına alındı. A101, Türkiye genelindeki 1600'e yakın mağazası ile perakende sektörünün en büyüklerinden biri konumunda.

İstanbul’da yürütülen 'FETÖ' operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan A101 marketler zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, polislerce Maçka İlçesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Turgat Aydın’ın, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, A101'in sahibi konumundaki Yeni Mağazacılık'ın yönetiminde Turgut Aydın, Ahmet Yaşar Aydın ve Ayhan Aydın yer alıyor.

Şirketin 104 milyon liralık kayıtlı sermayesi bulunuyor. Aydın ailesine ait olan, tekstil, sağlık, perakende sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunuyor.

Bank Asya'nın payını aldı

A101'in eski hissedarları arasında, tasfiyeye alınan Bank Asya da bulunuyordu. Banka 2 yıl önce, A101'deki payını satma kararı aldı. Bank Asya, A101'in sahibi Yeni Mağazacılık'taki yüzde 18 hissesini 298 milyon liraya Aydın Ailesi'ni sattı.

"AKFA Holding ile ilişkisi var"

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, bugün operasyon yapılan Akfa Holding ile A101'in sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş arasında irtibat' tespit edildi. AA'nın haberinde şöyle dendi: "Akfa Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemelerde, A-101 marketler zincirinin holdingle ilişkisinin tespit edildiği ve bu nedenle arama yapılan şirketler arasına dahil edildiği bildirildi."

A101 yönetiminden açıklama geldi

Konuyla ilgili olarak şirketten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle dendi:

“16 Ağustos 2016 tarihinde saat 06:00’da A101 Genel Müdürlüğüne yönelik olarak mali şube birimi tarafından FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde bir arama yapılmış ve 12:00’da sona ermiştir ve emniyet mensupları binamızdan ayrılmıştır.

Emniyet güçleriyle yakın iş birliği içerisinde bulunularak talep edilen her türlü bilgi ve belge sunulmuştur. Emniyet güçleri de bu sırada A101’in ticari faaliyetlerinin kesilmemesi için azami dikkat göstermişlerdir. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla görevimizin başında olup 81 il ve 840 ilçede faaliyetimize devam etmekteyiz.

Şirketimiz, 17-25 Aralık 2013 sonrasında FETÖ/PDY’ye karşı tavrını belirlemiş ve olaya müteakiben A101 hisseleri, Bank Asya’dan satın alınmıştır. Konuyla ilgili gerek kamuoyu gerekse devlet kuruluşları ve yetkilileri en üst seviyede bilgilendirilmiş ve onay alınmıştır. Dolayısıyla şirketimizin, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne tehdit oluşturan FETÖ/PDY ya da başka bir illegal yapılanmayla hiç bir kurumsal, finansal ve ticari bağı bulunmamaktadır.

A101 olarak bugüne kadar milletimizin ve devletimizin yanında yer aldık, bundan sonra da ülkemizin istikrarı ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”