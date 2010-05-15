Pera'da Müzeler Gecesi

T24- Avrupa Müzeler Gecesi, 2005 yılında Fransa’da Kültür Bakanlığı’nın öncülüğünde müzelere yeni ziyaretçiler çekmek amacıyla başlatılan, Avrupa Konseyi ve Unesco’nun önderliğinde tüm Avrupa’ya yayılan bir etkinlik.



Müzeler Gecesi için, 4 Mayıs tarihinde açılan Botero sergisi kapsamında, 19:00, 20:00 ve 21:00 saatlerinde 3 ayrı sergi turu düzenlenecek. Sanatseverler saat 19:00 dan itibaren Pera Müzesi’nde 21. yüzyılın en çok merak uyandıran sanatçılarından Fernando Botero’nun, 64 yapıttan oluşan kapsamlı sergisini, Müze’deki diğer koleksiyon sergileriyle birlikte ücretsiz izleyebilecek. www.peramuzesi.org.tr