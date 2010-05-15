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Kültür-Sanat

Pera'da Müzeler Gecesi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi "Müzeler Gecesi" kapsamında bu gece saat 24:00'e kadar açık ve saat 19:00'dan itibaren ücretsiz.

15 Mayıs 2010 03:00

T24- Avrupa Müzeler Gecesi, 2005 yılında Fransa’da Kültür Bakanlığı’nın öncülüğünde müzelere yeni ziyaretçiler çekmek amacıyla başlatılan, Avrupa Konseyi ve Unesco’nun önderliğinde tüm Avrupa’ya yayılan bir etkinlik.


Müzeler Gecesi için, 4 Mayıs tarihinde açılan Botero sergisi kapsamında, 19:00, 20:00 ve 21:00 saatlerinde 3 ayrı sergi turu düzenlenecek. Sanatseverler saat 19:00 dan itibaren Pera Müzesi’nde 21. yüzyılın en çok merak uyandıran sanatçılarından Fernando Botero’nun, 64 yapıttan oluşan kapsamlı sergisini, Müze’deki diğer koleksiyon sergileriyle birlikte ücretsiz izleyebilecek. www.peramuzesi.org.tr

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