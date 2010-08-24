Pera Palace 1 Eylül'de açılıyor

T24- İstanbul'un önemli kültür miraslarından olan ve 2,5 yıldır restorasyonu süren Pera Palace Hoteli, “müze-otel” işleviyle 1 Eylülde yeniden hizmete girecek.



Beyoğlu'ndaki Pera Palace Hotel'de düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Pınar Kartal Timer, 2,5 yıldır devam eden restorasyon sürecinden sonra 9 aydır da özenle çalıştıklarını bildirdi.



Timer, otelin parkelerinden dış cephesine kadar her yerini tarihi biçime zarar vermeyecek tarzda yenilediklerini ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil edecek biçimde restore ettiklerini kaydetti.Pera Palace Hotel'de lüksün ve rahatlığın bir arada olduğunu söyleyen Timer, şöyle konuştu:



“Mimarlarımız özel olarak çalıştı. Doğu ve batı sentezini bir araya getirerek farklı mimari disiplinler sentezinde bulunduk. Pera Palace Hotel, köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. Otel, 120 yıllık yaşamında devlet adamlarından, üst düzey yöneticilere kadar birçok misafir ağırlamıştır. Şimdiden Fransa, İtalya ve İngiltere'den rezervasyon yaptıran misafirlerimiz var. Pera Palace Hotel yöneticileri olarak bizim amacımız Türk turizmini dünyada en iyi yerlere taşımaktır.”



Pera Palace Hotel'in 2051 yılına kadar üst kullanım hakkını alan Beşiktaş Turizm Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kalkavan da Otel'in 1892 tarihinden bu yana hizmet verdiğini, zaman zaman eylemler ve bazı yönetimler dolayısıyla kapandığını, 2,5 yıl süren restorasyonun ardından da 1 Eylülde hizmete açılacağını bildirdi.



Otelin restorasyonunda birçok mimar ve öğretim görevlisiyle birlikte çalıştıklarını söyleyen Kalkavan, yenileme çalışmaları için 23 milyon Avro harcadıklarını belirtti.



Pera Palace'nin 115 oda ve 2 de ek binaya sahip olduğunu ifade eden Kalkavan, otelin Agatha restauran, orient bar, patisserie pera, kubbeli salon, spor salonu, yüzme havuzu, spa merkezi, özel bakım ve davet odalarından oluştuğunu dile getirdi.



Toplantının ardından basın mensupları ve konuklar oteli gezdi. Dünyaca ünlü polisiye roman yazarı Agatha Christie'nin odası konuklara gezdirilirken, Mustafa Kemal Atatürk'ün “101” numaralı odasının ise otelin yeniden açılacağı 1 Eylülde ziyaret edilebileceği bildirildi.