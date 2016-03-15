Pera Fest, “Ayrımcılığa Karşı Sanat” sloganıyla 14. kez yola çıkıyor

İstanbul’un İstanbul’un displinlerarası sanat festivali Pera Fest, 14. yılında “Ayrımcılığa Karşı Sanat” temasıyla yola çıkıyor. 21-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılışı şiir ve müzik dinletisiyle başlayacak.

21 Mart’ın, Nevruz’un yanısıra dünyada “Dünya Irk Ayrımı ile Mücadele Günü” ve “Dünya Şiir Günü” olarak kutlanması nedeniyle, Tiyatro Pera’da düzenlenecek açılış etkinliği ‘ayrımcılık’ teması üzerine şiirler ve şarkılardan oluşacak.

21 Mart’ın, Newroz’un yanısıra tüm dünyada “Dünya Irk Ayrımı ile Mücadele Günü” ve “Dünya Şiir Günü” olarak kutlanması nedeniyle, Tiyatro Pera’da düzenlenecek açılış etkinliği ‘ayrımcılık’ teması üzerine şiirler ve şarkılardan oluşacak.

Geceye, Orhan Alkaya, Enver Ercan, Haydar Ergülen, Cenk Gündoğdu, Küçük İskender, Lal Laleş ve Hakkı Zariç kendi şiirleri ile katılrken, tiyatro sanatçıları Orhan Aydın, Metin Belgin, Deniz Celiloğlu, Ece Dizdar, Yücel Erten, Defne Halman, Nesrin Kazankaya, Jülide Kural, Zeynep Özyağcılar, Aliye Uzunatağan ve Ragıp Yavuz yerli ve yabancı şairlerden birer şiir okuyacak.

Etnik ayrımcılıktan cinsel ayrımcılığa, bu kavramın farklı boyutlarına değinen şarkılarıyla geceye katılacak olan müzisyenler arasında, Sema, Güvenç Dağüstün, Mehtap Meral, Taner Öngür, Serap Yağız, Hasan Yükselir gibi isimlerin yanında, Kürtçe şarkılarıyla Dodan ve Mırady, Arapça şarkısıyla Mihrap Eskiocak yer alacak.

Sanatta ve medyada ayrımcılık

Festival programında, üç panel, bir konferans, üç kısa film, üç uzun metrajlı film ve üç tiyatro oyunu yer alıyor. Festivalin ilk paneli 22 Mart saat 18.30’da Beyoğlu’nda Karşı Sanat galerisinde düzenlenecek. “Ayrımcılığa Karşı Sanat” başlıklı panelin konuşmacıları, sanat eleştirmeni Evrim Altuğ, küratör Ezgi Bakçay Çolak, sanatçı Şener Özmen, sanat eleştirmeni-küratör Ayşegül Sönmez, sanatçı-küratör Feyyaz Yaman ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Emre Zeytinoğlu.

23 Mart’ta Cezayir’de, ‘Çarşamba Buluşmaları’ iş birliği ile gerçekleşecek etkinlik saat 18.00’da ‘Ayrımcılık üstüne 3 Kısa Film’le başlayacak, belgesel sinemacı Enis Rıza Sakızlı’nın ‘Kısa film ve belgeselin ayrımcılığa bakışı’ konulu sunumunun ardından, “Ayrımcılık ve Medya” başlıklı panele, gazeteciler Celal Başlangıç, Tuğrul Eryılmaz, yazar Müge İplikçi ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Aslı Tunç konuşmacı olarak katılacak. Paneli Medyatava editörü Canan Kaya yönetecek.



Kültürel miras ve ayrımcılık



24 Mart Perşembe saat 18.30’da ise, Tepebaşı’ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde, ‘Europa Nostra Türkiye – Bizim Avrupa Derneği’ işbirliği ile düzenlenen “Kültürel Miras, Ayrımcılık ve Savaş” konulu bir konferans yer alıyor. Kültürel miras konusunun en değerli uzmanlarından Prof. Zeynep Ahunbay, savaşların ve ayrımcılığın talan ettiği dünya kültür mirasından örnekler sunacak.



Sinemadan tiyatroya ayrımcılık



Festivalin son üç günü ise ‘Ayrımcılık’ temasını işleyen filmler ve tiyatro oyunları izlenebilecek. 26 Mart Cumartesi günü Fransız Kültür Merkezi’nde ‘Başka Sinema’ işbirliği ile üç film gösterilecek: Haluk Ünal’ın “Saklı Hayatlar”ı, Emin Alper’in “Tepenin Ardı” ve Özcan Alper’in “Rüzgarın Hatıraları.”

Programda, alternatif (bağımsız) tiyatroların, mevsimin en başarılı oyunları arasında yer alan üç oyunu var. 25 Mart’ta D22 sahnesinde Berkay Ateş’in yazıp, Cem Kulan ve Emir Çubukçu’nun yönettiği "Kuş Öpücüğü"; 26 Mart’ta İkinci Kat'ta Nina Raine’nin yazıp, Sami Berat Marçalı’nın yönettiği "Kabileler" ve 27 Mart’ta Galata Perform'da Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp, Yeşim Özsoy’un sahnelediği "İz."

27 Mart’ın Dünya Tiyatro Günü olması nedeniyle, aynı gün saat 15’te Galata Perform’da “Tiyatro ve Ayrımcılık” konulu bir panel düzenlenecek. D22’den Berkay Ateş, tiyatro yazarları Cuma Boynukara ve Ebru Nihan Celkan, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’ndan Fırat Güllü, İkinci Kat’tan Sami Berat Marçalı ve Galata Perform’dan Yeşim Özsoy’un katılacağı panelin moderatörlüğünü PERA FEST’in Sanat Yönetmeni Vecdi Sayar yapacak.

Program ayrıntıları ve etkinliklere katılım koşulları hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.