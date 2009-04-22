Pepe'nin hareketleri çok konuşulacak

PEPE MAÇA DAMGASINI VURDU

İspanya La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi yapan Real Madrid, evinde Getafe'yi ağırladı.Real Madrid, Higuain'in son dakikada kaydettiği golle iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bildi.Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk Getafe oldu. 10. dakikada Saldado'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçen Getafe, 45. dakikada Higuain'in golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1 eşitlikle sona erdi.İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne olurken, 83. dakika Albin ile konuk takım bir kez daha öne geçti: 1-2Şampiyonluk yarışından kopmamak için seyircisi önünde oynadığı maçta sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Real Madrid, risk alarak daha fazla ileriye çıkmaya başladı ve aradağı golü 86. dakikada Guti ile buldu: 2-2Ev sahibi takımın savunmada verdiği açıkları iyi değerlendiren Getafe, 89. dakikada penaltı kazandı.Penaltı vuruşunu kullanan Casquero öne geçme şansını kullanamazken, 90. dakikada topu bir kez daha filelerle buluşturan Higuain, Real Madrid'e galibiyeti getirdi: 3-2Bu galibiyetle Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.Real Madrid'in Portekizli yıldızı Pepe, neden olduğu penaltı, rakip oyunculara yaptığı hareketler ve gördüğü kırmızı kartla maça damgasını vurdu.Karşılaşmanın 89. dakikasında kendi ceza sahası içinde Casquero'yu yerde tekmelemeye çalışan Pepe penaltıya sebep olurken, kırmızı kart gördü. Bu olaydan sonra kendi kontrol edemeyen Portekizli oyuncu, Albin'i de yumruklamaya çalıştı.Pepe'nin İspanya Futbol Federasyonu'ndan en az 5 maç ceza alması bekleniyor.