T24 LogoT24 Logo
Spor

Pepe'nin hareketleri çok konuşulacak

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, iki kez yenik duruma düştüğü maçta Getafe'yi sahasında 3-2 mağlup etti.

22 Nisan 2009 03:00

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, iki kez yenik duruma düştüğü maçta Getafe'yi sahasında 3-2 mağlup etti. Portekizli oyuncu Pepe ise, neden olduğu penaltı ve gördüğü kırmızı kartla maça damgasını vurdu. 

Real Madrid: 3 - Getafe: 2 - VİDEO

İspanya La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi yapan Real Madrid, evinde Getafe'yi ağırladı.

Real Madrid, Higuain'in son dakikada kaydettiği golle iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bildi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk Getafe oldu. 10. dakikada Saldado'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçen Getafe, 45. dakikada Higuain'in golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne olurken, 83. dakika Albin ile konuk takım bir kez daha öne geçti: 1-2

Şampiyonluk yarışından kopmamak için seyircisi önünde oynadığı maçta sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Real Madrid, risk alarak daha fazla ileriye çıkmaya başladı ve aradağı golü 86. dakikada Guti ile buldu: 2-2

Ev sahibi takımın savunmada verdiği açıkları iyi değerlendiren Getafe, 89. dakikada penaltı kazandı.

Penaltı vuruşunu kullanan Casquero öne geçme şansını kullanamazken, 90. dakikada topu bir kez daha filelerle buluşturan Higuain, Real Madrid'e galibiyeti getirdi: 3-2

Bu galibiyetle Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

PEPE MAÇA DAMGASINI VURDU

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Pepe, neden olduğu penaltı, rakip oyunculara yaptığı hareketler ve gördüğü kırmızı kartla maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 89. dakikasında kendi ceza sahası içinde Casquero'yu yerde tekmelemeye çalışan Pepe penaltıya sebep olurken, kırmızı kart gördü. Bu olaydan sonra kendi kontrol edemeyen Portekizli oyuncu, Albin'i de yumruklamaya çalıştı.

Pepe'nin İspanya Futbol Federasyonu'ndan en az 5 maç ceza alması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24