Pepe'den Trabzonspor maçı yorumu: Zor bir hafta geçirdik

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 7. haftasında evinde Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Pepe, "Zor bir hafta geçirdik. Takımda yorgunluk var. Gücümüzü biraz daha dengeli kullanmamız gerekiyordu" diye konuştu.

Portekizli yıldız, maç sonu şunları kaydetti:

"Bizim için çok zor bir maç oldu. Oyunu biraz daha kontrol edebilirdik. Zor bir hafta geçirdik. Yorgunluk var. Gücümüzü biraz daha dengeli kullanmamız gerekiyordu. Son dakikalarda talihsiz bir gol yedik, futbolda oluyor bunlar, normal.

Kaliteli ve geniş bir kadromuz var. Bugün sahadaki arkadaşlarım da terinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Denedik ancak olmadı"