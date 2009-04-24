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Spor

Pepe'den şok karar

Real Madrid'in Portekizli defans oyuncusu Pepe, futbola tekrar dönme arzusunun olmadığını söyledi.

24 Nisan 2009 03:00

Real Madrid'in Portekizli defans oyuncusu Pepe, futbola tekrar dönme arzusunun olmadığını söyledi. 

Real Madrid: 3 - Getafe: 2 - VİDEO
Pepe'nin hareketleri çok konuşulacak

İspanya 1. Ligi'nde (La Liga) Real Madrid'in Getafe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında Getafe kaptanı Javier Casquero'yu ceza sahası içinde düşürdükten sonra tekmeleyerek kırmızı kart gören Real Madrid'in defans oyuncusu Pepe, Marca gazetesine yaptığı açıklamada hayatının en kötü günlerini geçirdiğini belirterek, "Olay anının görüntülerini tekrar izledim ve kendimi tanıyamadım. Bir anlık kontrolümü kaybetmişim ve çıldırmışım. Fakat ben öyle biri değilim. Futbola tekrar dönme arzum yok. Şu an yaşadıklarım benim için en kötü ceza. Tekrar futbola dönme şansım olmadığını görürsem, başka bir şey yapmayı düşünürüm" ifadesini kullandı.

Bu arada İspanya Futbol Federasyonu tarafından 6 maç ceza alması beklenen Pepe'nin, Real Madrid kulübü tarafından da cezalandırılabileceği, hatta sözleşmesinin de feshedilebileceği öğrenildi.

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