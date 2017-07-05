Pepe resmi imzayı attı; işte ilk açıklamaları

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, Beşiktaş resmi televizyonuna verdiği röportajdan sonra başkan Fikret Orman ile birlikte Vodafone Park'ta düzenlenen törenle resmi imzayı attı. İmza töreninde Orman ve Pepe açıklamalarda bulundu.

Pepe, başkanın ve yönetimin kendisine ve ailesine gösterdiği ilgiyi dile getirirken, Fikret Orman da esprili ve keyifli açıklamalarıyla dikkati çekti.

Fikret Orman ve Pepe'nin açıklamaları şöyle:

"Belki bu sene Cristiano Ronaldo'yu da alırız"

"Bu transferde ekibimize, Umut Güner’e, Ahmet’e (Bulut) verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hoşgeldin Pepe. Burada mutlu günler yaşayacağız. Bundan emin olabilirsin. Beşiktaş güzel, asil, tutkusu olan bir kulüptür. Çok güzel günler geçireceğiz. Değerli eşine de, sana da mutluluklar dilerim. Çok uzun zamandır çok istediğimiz bir oyuncuydu. Defans hattımızda bir lider oyuncuya ihtiyacımız vardı. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdik. Marcelo da Tosic de çok önemli işler yaptılar. Fenerbahçeli oyuncuyla ilgili (Kjaer) bir şey söylemek istemiyorum. Pepe’nin kariyerinin tartışılacak bir yani yok. Bizim çok fazla bir transfer ihtiyacımız yok. Onlarda da nokta atışlar yapıp, belki bir atış daha yapıp bırakacağız. -Gülerek- belki bu sezon da Cristiano Ronaldo’yu alabiliriz.

"400 milyondan fazla insan

bu transferi takip etmiş"

"Pepe çok önemli bir karakter. Önemli bir oyuncu. Çok da bilinen bir oyuncu dünya çapında. Ama burada tevazu göstermeyeceğim, Beşiktaş’ta dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Biz bu transferi millet dünyada bizi duysun diye yapmıyoruz. Sahada liderlik vasfı yüksek olan, ‘winner’ bir oyuncuyu takımımıza kazandırmak için bu transferi yaptık. Memleketim, kulübüm açısından böyle bir transfer olduğu açısından mutluyum tabii ama amacımız bu değil. 400 milyondan fazla insan bu transferi takip etmiş ama bizim amacımız bu değil. Amacımız; başlayacak olan ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı istiyoruz. Futbol bireysel bir oyun değil, umarım kısa süre içerisinde takıma uyum sağlar"

"Çok iyi bir transfer yaptık; artık iş sahada"

"Çok iyi bir transfer bizim açımızdan. Türkiye’de çok önemli yerli oyuncular da geldi, bizde de oynadı, başka takımlarda da oynamışlardır. Sahada olana bakmak lazım artık. Orada da inşallah doğru bir adım attığımızı düşünüyorum"

"Bütün sporseverlere güzel bir futbol izletelim"

"Ülkemizde tatsız olaylar yaşadık. Ama geride kaldı. Güvenli bir şehir İstanbul. Malesef terör olayları her yerde oluyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Umarım bütün sporseverlere güzel bir futbol izletebiliriz."

Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları bu şekilde olurken, 34 yaşındaki Pepe ise şunları kaydetti:

"Taraftarın müthiş ilgisini bütün

benliğimle cevaplandırmak istiyorum"

"Büyük bir mutluluk içerisindeyim. Başkan, ikinci başkan, bütün Beşiktaş yönetimi çok uğraştılar, hepsine çok teşekkür ederim. Dün kontratı sonlandırdık. Aileme gösterdikleri ilgi de ortada. Başkan, eşimi tebrik etti. Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum kendimi. Taraftarın payı çok büyüktü. 1.5 ay boyunca bana ve aileme gösterdikleri ilgi karar vermemi çok kolaylaştırdı. Bir an önce Beşiktaş formasını giyip bütün benliğimle, vücudumla, yüreğimle onların bu ilgisini sahada cevaplamak istiyorum. Bu formayı bir an önce giymek için heyecanlanıyorum"

"Sahada her şeyimi vermeyi seviyorum"

"Başkanın, yönetimin, taraftarın ilgisi kararımı kolaylaştırdı. Hedefim tabii ki kupalar kazanmaya devam etmek Beşiktaş’ta. İşimi seviyorum, saha içinde her şeyimi vermeyi seviyorum. Bütün benliğimle oynuyorum. Rakiplere de saygım sonsuz tabii ki. Her gün çalışmayı seviyorum. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun, keyfini çıkarıyorum. Son 5 senede gelişen, ilerleyen bir Beşiktaş var. Ben de burada kendi tohumlarımı, izlerimi bırakmak istiyorum."

"Ronaldo'yu almak istiyorsak Mendes burada"

"Jorge Mendes burada. Quaresma’yı, beni buraya getirdi. Kendisi Ronaldo’yu almak için doğru insan. Quaresma’yla uzun zamandır tanışıyoruz. Porto’dan tanışıyoruz. Milli Takım’da da birlikteyiz. Şakayla karışık ‘kartal pençesi’ nasıl yapılır, göstermesini istemiştim. Ronaldo’yla da Sporting Lisbon’a dayanan bir arkadaşlığımız var, hala devam ediyor."

"Adımı söyleyemedikleri için Pepe dediler"

"Pepe’nin tam adının matematikçi Kepler ve doktor Laveran’dan geldiğinin hatırlatılması üzerine, “Babam çok okuryazar bir adam olduğu için çok ansiklopedi okumuş. Kepler ve Laveran isimlerini koymuş bana. Brezilya’da kimse bu isimleri telaffuz edemediği için oynadığım bir kulüpte Pepe adını koydular bana. O gün bu gündür adımın telaffuzuyla ilgili hiç sorun yaşamadım"

"Kendimi çok iyi ve güçlü hissediyorum"

"Çok iyi, güçlü hissediyorum kendimi. Konfederasyonlar Kupası’na katıldık. Milli Takım formasını bir kez daha giydim. Şili’ye penaltılarda kaybettik, çok üzüldüm. Takım arkadaşlarımla, teknik heyetle, iyi bir başlangıç yapmak istiyorum"

"İspanya'da 10 mükemmel sene geçirdim"

"Real Madrid’de 10 mükemmel sene geçirdim. Taraftarla bütünleştik, beni çok seviyorlardı. Şehirle de aynı şekilde, iki kızım da Madrid’de doğdu. Beşiktaş’ı seçmemin nedeni başkan, yönetim ve taraftarın ilgisi ve sevgisi. Kulüp seviyesinde kazanılacak her şeyi kazandım. Burada da Beşiktaş’la, katıldığımız bütün turnuvalarda bunları aynı şekilde kazanmak"

"Taraftarlar hırsımdan şüphe

duymuyordur herhalde"

"Taraftarlar hırsımdan kuşku duymuyordur herhalde. Her oynadığım kulüpte göstermişimdir. Büyük maçları severim. Özellikle büyük maçları seviyorum. Yeterince hırsımı göstereceğime inanıyorum"

"Hocamız çok iyi ve başarılı bir insan"

"Geçen sene Quaresma'yla beraber bazı Beşiktaş maçlarını izlemiştim. Onun da anlattığı kadarıyla hocamızın çok iyi bir insan olduğunu biliyorum. Çok başarılı, bundan kimsenin kuşkusu yok, bunu ispatladı. Beşiktaş'a kupalar kazanmak için geldim, buna inanmasaydım burada olmazdım. Zafere giden yolda elimden gelen her şeyi yapacağım"

"Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz"

"Hangi takım çıkarsa çıksın, saygı duyarak mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takımımız var, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebilir. Hatta bir gün, bu gelişmeyle devam edersek kazanabiliriz de"

"Getafe maçından sonra çok yargılandım"

"Getafe maçında bir olay vardı. İspanya'da o olaydan sonra çok yargılandım. İstatistiklere baktığınız zaman o kadar sert olmadığımı gösteriyor. Hiçbir zaman oyun yapımı değiştirmedim. İkili mücadelelerde her zaman agresifim. Forvetlere gol attırmamak için elimden geleni yaparım. Bu; Beşiktaş formasıyla da böyle devam edecektir."