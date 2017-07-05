T24 LogoT24 Logo
Spor

Pepe resmen Beşiktaş'ta!

10 sezon Real Madrid forması giyen stoper, resmen Beşiktaş'ta

05 Temmuz 2017 02:07

La Liga'da 10 sezon Real Madrid forması giyen, onlarca kupası bulunan dünya tarafından 'yıldız' olarak kabul edilen Pepe, resmen Beşiktaş'ta. Taraflar, 1 günden fazla süren görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

Bugün anlaşılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Pepe, formayla fotoğrafını verdi...

Yıldız futbolcunun, bu sabah 04.30'da Beşiktaş yöneticileriyle birlikte İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, Pepe'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi, açıklamada şu ifade yer aldı:

"Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) 'in transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır"

NTVSpor'da yer alan habere göre yıldız oyuncu; yıllık 3 milyon 350 bin Euro net ücret kazanacak. Pepe, 35 maç oynaması halinde 350 bin Euro daha kazanacak. Beşiktaş'ın şampiyon olması halinde ise Portekizli oyuncu 250 bin Euro'ya prime hak kazanacak. Siyah beyazlılar imza parası olarak da Pepe'ye 3 milyon Euro ödeyecek. 

Pepe'den 'arena' paylaşımı

Portekizli futbolcu, Vodafone Arena Stadı'nın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
 

Beşiktaş ve Pepe'nin
Instagram'da 'aşık atışması'

ETİKETLER

Peperesmenbeşiktaşta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24