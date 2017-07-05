La Liga'da 10 sezon Real Madrid forması giyen, onlarca kupası bulunan dünya tarafından 'yıldız' olarak kabul edilen Pepe, resmen Beşiktaş'ta. Taraflar, 1 günden fazla süren görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

Bugün anlaşılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Pepe, formayla fotoğrafını verdi...

Yıldız futbolcunun, bu sabah 04.30'da Beşiktaş yöneticileriyle birlikte İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, Pepe'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi, açıklamada şu ifade yer aldı:



"Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) 'in transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır"

NTVSpor'da yer alan habere göre yıldız oyuncu; yıllık 3 milyon 350 bin Euro net ücret kazanacak. Pepe, 35 maç oynaması halinde 350 bin Euro daha kazanacak. Beşiktaş'ın şampiyon olması halinde ise Portekizli oyuncu 250 bin Euro'ya prime hak kazanacak. Siyah beyazlılar imza parası olarak da Pepe'ye 3 milyon Euro ödeyecek.

Pepe'den 'arena' paylaşımı

Portekizli futbolcu, Vodafone Arena Stadı'nın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.



Beşiktaş ve Pepe'nin

Instagram'da 'aşık atışması'