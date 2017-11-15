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Spor

Pepe milli takımdan sakat döndü

Portekizli stoperin özel maçta sakatlanması siyah-beyazlı camiada endişe yarattı

15 Kasım 2017 17:30

Portekiz’in Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı özel maça ilk 11’de başlayan Pepe, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sağ ayak bileğinden sakatlanan başarılı savunma oyuncusu, maçın henüz 10. dakikada yerini Fenerbahçe’de forma giyen Luis Neto’ya bıraktı.

Alınan ilk bilgilere göre 34 yaşındaki oyuncunun durumu ciddi değil. Beşiktaş’ın cuma günü oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak olan Pepe, durumunun riskli görülmesi halinde önümüzdeki hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto maçı da düşünülerek dinlendirilebilir.

Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan Pepe, siyah-beyazlıların şu ana kadar oynadığı 16 resmi maçın tamamında 90'ar dakika forma giydi.

 

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