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Spor

Pep Guardiola İspanya’da Katalanları isyana teşvikle suçlanıyor

11 Haziran'da yapılan yürüyüşlerde bölgenin bağımsızlığına yönelik bir bildiri okuyan Guardiola, halkı isyana teşvik etmekle suçlanıyor

22 Aralık 2017 18:31

Manchester City'le bu sezon harikalar yaratan Pep Guardiola ile ilgili Katalan basını bir iddia ortaya attı.

İspanya'ya bağlı özerk bir bölge olan Katalonya'nın bağımsızlık isteği nedeniyle geçtiğimiz yaz başlattığı protestolar sırasında aktif faaliyet alan Guardiola hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Katalonya'da yayım yapan El Nacional gazetesinin okurlarıyla paylaştığı habere göre 11 Haziran'da yapılan yürüyüşlerde bölgenin bağımsızlığına yönelik bir bildiri okuyan Guardiola, halkı isyana teşvik etmekle suçlanıyor.

Katalonya'da 1 Ocak'ta gerçekleştirilen referandum sırasında İspanyol polisi Katalanlara yönelik sert müdahalelerde bulunmuş ve bu durum, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

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