Pentagon'dan, Wikileaks'e 'belgeleri teslim et'

T24 - Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, sızdırma belge ve bilgileri yayınlayan Wikileaks sitesinden Afganistan'daki savaşla ilgili 15 bin belgeyi derhal yetkililere teslim etmesini istedi.



Geçen ay siteye Afganistan'daki operasyonlar ile ilgili 90 bin belge sızdırılmıştı. Sitede bunların 75 bini yer almış, söz konusu 15 bin belge ise yayınlanmamıştı.

Yayınlanan belgeler askeri operasyonların içeriğine ilişkin ayrıntıları ve daha önce açıklanmayan sivil ölümlerini ortaya koymuştu.



Wikileaks'in yöneticileri ise kalan 15 bin belgenin yayınını, güvenliğe olası etkileri değerlendirilene kadar ertelediklerini ve içeriğini incelediklerini duyurmuştu. Sitenin kurucusu Julian Assange bu belgelerin savaş suçu işlendiğine dair kanıtlar sunduğunu, ancak kararı mahkemelerin vereceğini söylemişti.



Savunma Bakanlığı sözcüsü Geoff Morrell belgeler teslim edilmezse ne yapılacağı sorularına net yanıt vermedi. Ancak o durumda nasıl adım atılacağına FBI ve Adalet Bakanlığı'nın karar vereceğini söyledi.





Tartışmalı belgeler



2004-2009 arasına ilişkin belgeler, ayrıca Guardian ve New York Times gazeteleri ile Alman Der Spiegel dergisinde de Wikileaks ile işbirliği içinde yayınlandı.



ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada belgelerin ulusal güvenliğe büyük zarar vereceği, askerler ve müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atabileceği belirtiliyor.



Wikileaks'in operasyonu, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük gizli belge sızdırma olayı olarak görülüyor. Belgelerin açıklanan bölümü, yaklaşık 200 Afgan sivilin ölümünün dünya kamuoyundan gizlendiğini gösteriyor. 90 bin belge içinde, Taliban'ın karadan havaya atılan ısıya duyarlı füzelere sahip olduğu yolunda bilgiler de var.



Taliban'ın uzaktan kumandalı bombalar ile yaptığı saldırılarda ölen sivillerin sayısında artış olduğu da bu belgelerde yer alıyor. Ayrıca NATO'nun, Pakistan ve İran'ın Afganistan'daki isyan hareketini el altından desteklediklerine ilişkin kaygılarına yer veriliyor.





Pakistan ise, bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını savundu.