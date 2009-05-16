Pentagon'dan 'telepatik telsiz'

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un “çılgın bilim laboratuarı" olarak nitelenen araştırma geliştirme birimi DARPA, askerlerin beyin dalgalarıyla haberleşebilmesini sağlayacak “telepatik telsiz" teknolojisi geliştirmek üzere kolları sıvadı.



Savunma teknolojisine ilişkin haberler yapan Wired internet sitesinin haberine göre Pentagon, “sessiz konuşma" sistemi adı verilen ve savaş alanındaki askerlerin bir tür telepatik yöntemle haberleşmesini sağlayacak sistem için bu yıl 4 milyon dolar araştırma bütçesi ayırdı.



Askerlerin birbiri arasında telsiz benzeri yöntemlerle sesli şekilde konuşmadan ve dolayısıyla düşman tarafından tespit edilme korkusu olmadan, uzaktan haberleşmesini sağlayacak sistem, beyin dalgalarını kullanmayı amaçlıyor.



Buna göre, konuşma sese dönüşmeden önce beyinde özel nöro-dalgalar üretiyor. DARPA, konuşma öncesinde yaratılan bu dalgaları tespit edip çözümledikten sonra uzaktaki başka bir alıcıya iletecek bir sistem geliştirmeyi hedefliyor.



Beyin dalgalarını okumak için EEG sisteminin kullanılması öngörülüyor. EEG tekniği, düşman askerinin beyin dalgalarını okuyup, tehdit oluşturduğunun tespiti halinde önceden etkisiz hale getirilmesini öngören “beyin okuma dürbünleriö geliştirme projesinde de kullanılıyor.



DARPA'ya göre “telepatiö projesinin üç temel hedefi bulunuyor. İlk hedef, EEG yöntemiyle kişinin konuşmasından hemen önce ortaya çıkan beyin dalgalarını tespit etmek. Sonra bu dalgaları okumak. Ve son olarak bu dalgaları sinyale dönüştürüp uzaktaki bir alıcıya aktarmak. “Çılgın bilim laboratuarıö olarak adlandırılan DARPA, bir süredir beyin dalgalarını kontrol ederek düşmanın verilen emirlere itaat etmesini sağlayacak bir proje üzerinde de çalışıyor