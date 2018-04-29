Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yeni bir ordu ya da sınır gücü oluşturmuyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, internet sitesinde yaptığı duyuruda, yerinden edilen kişilerin geri dönebilmesi ve IŞİD'in bölgede tekrar canlanmaması için ABD'nin Suriye'deki yerel güçleri eğitmeye devam ettiğini açıkladı.

Bunun 'yeni bir ordu' ya da 'sınır koruma gücü' olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkındayız. Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşrudur. Suriye'de IŞİD'i yenmek için yerine getirdiğimiz çabalarımız ile ilgili olarak Türkiye'ye karşı şeffaf olmaya ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin terörizm mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz."

Bu açıklama son günlerde ABD'nin Suriye ile ilgili kuracağı söylenen yeni sınır koruma gücüne Türkiye'nin tepki göstermesi üzerine geldi.

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyonun Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağına dair haberler haftasonu çıkmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini belirtmişti.

Pentagon'un yeni açıklamasında bu güçlerin eğitilmesinin IŞİD ile mücadelede gerekli olduğu vurgulanırken, IŞİD ile mücadelenin hala bitmediği, özellikle Fırat nehrinin ortasında ağır çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

Tillerson, Suriye'de siyasi geçiş süreci için varılacak anlaşmanın da bu ülkenin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti.

Bozdağ, son gelişmelerle ilgili olarak, "Terörist ordu kurma çabaları açık olarak görülüyor. Gerekli bütün adımlar atılacaktır. Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin artık sabrının sonuna geldiğini vurgulayan Bozdağ, "söylediği ile yaptığı arasında çok çelişki olduğunu" belirttiği ABD'nin, PYD'ye desteğe derhal son vermesi gerektiğini kaydetti.