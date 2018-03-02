Pentagon'dan Rusya'ya: Hazırlıklıyız

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in, "sınırsız menzilli" füze geliştirdiklerine dair açıklamasına ABD'den tepki geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, "Putin'in açıklaması bizim için sürpriz değil. Ancak Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırlıklıyız" dedi.

Putin Perşembe günü Rus milletvekili ve senatörlerin önünde yaptığı konuşmada, Rusya'nın "sınırsız menzile" sahip kıtalararası balistik füzeye sahip olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu füzenin "yüksek hız ve manevra kabiliyetine" sahip olduğunu ve dünyadaki "hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyeceğini" belirten Putin, bu yüzden yeni silahlarının "yenilemez" olduğunu öne sürmüştü.

Pentagon sözcüsü White, "Güvenilir ve caydırıcılığı olan nükleer gücümüzü elimizde bulundurduğumuzdan emin olmalıyız. Şundan da eminiz ki bu ulusu ne pahasına olursa olsun savunmaya hazırlıklı ve hazırız" diye konuştu.

Putin'in açıklamaları ABD Dışişleri Bakanlığının da gündemindeydi. Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, Putin'in konuşması sırasında yayınlanan videoyla ilgili "ABD'ye yönelik nükleer saldırının tasvir edildiği bir animasyon video son derece talihsiz olmuştur" dedi. Nauert, bunu sorumluluk sahibi bir uluslararası devletin davranışı olarak görmediklerini söyledi.

AFP,/GY,ÖA

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