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Dünya

Pentagon’dan Pokemon Go’ya yasak

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında GPS sisteminden faydalanarak gizli yerlerin keşfedilebileceği iddia edildi

12 Ağustos 2016 01:18

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) casusluk faaliyetlerini kamufle edebileceği endişesiyle bakanlığı bağlı tüm arazi ve yerleşkelerde Pokemon GO oynanmasını yasakladı.

Washington Times gazetesinin haberine göre bakanlık, tüm dünyayı etkisi altına alan bir artırılmış gerçeklik oyunu olan Pokemon GO'nun bakanlığa bağlı tüm yerlerde oynanmasını yasakladı. Yabancı ajanların casusluk yapmak için bu oyunu kullanabileceğini belirten bakanlık, 19 Temmuz günü tüm personeline gönderdiği mesaj ile oyunun yasaklandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında Pokemon GO uygulamasını kullanan bakanlık çalışanlarının cep telefonuna sızan casusların, oyunun kullandığı GPS sisteminden faydalanarak yerleşkeler içindeki gizli belgeler ve hassas dökümanların yerlerini uygulama ekranı üzerinden keşfedebileceklerine dair uyarıda bulundu.

 

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