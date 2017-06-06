Pentagon’dan Katar açıklaması: Operasyonlarımızı etkilemez

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan önderliğindeki 7 ülkenin Katar ile diplomatik ilişkileri kesmesini, ‘Ortadoğu’ya yaptığı ziyaretin meyvesini verdiği’ şeklinde değerlendirirken, Pentagon Sözcüsü Jeff Davis ise, Katar’a karşı uygulanan yalıtım politikasının ABD’nin bölgedeki operasyonlarını etkilemeyeceğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis yaptığı açıklamada, yaptırım kararının 10 bin Amerikalı askerin bulunduğu Doha yakınlarındaki Al-Udeid hava üssündeki operasyonları etkilemeyeceğini, etkilemesinin de beklenmediğini ve üsse yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump ise bugün Twitter hesabından, söz konusu yaptırım ve izolasyonu, "terör vahşetinin sonunun başlangıcı olacaktır," diye yorumlamıştı.