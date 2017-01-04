T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pentagon'dan destek uçuşu açıklaması

Pentagon, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçen hafta Türkiye’nin talebiyle El Bab’da destek amaçlı uçuşlar gerçekleştirdiğini açıkladı.

04 Ocak 2017 00:59

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Türkiye'nin talebi üzerinde geçen hafta Türk birliklerine destek amaçlı uçuşlar gerçekleştirildiğini söyledi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD'in kontrolünde olan El Bab kenti yakınlarına düzenlediği destek uçuşlarının hava saldırısı olmadığını, sadece "görünür bir güç gösterisi" olduğunu söyledi.

Türkiye, ağustos ayında Suriye sınırının ötesinde başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab çevresine ulaşmıştı.

Türkiye, El Bab çevresinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda uluslararası koalisyonun da hava desteği konusunda üzerine düşeni yapması çağrısında bulunuyordu. Ankara, koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı başlatılan mücadeleye destek vermediği eleştirisinde bulunuyordu.

Yıldırım: ABD'nin bir halt ettiği yok

Başbakan Binali Yıldırım bugünkü AKP Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Biz Fırat Kalkanı Operasyonu'nda DEAŞ'a (IŞİD) karşı mücadele ederken, ABD'nin bir halt ettiği yok. Yaptıkları YPG/PYD'ye silah vermek. Bu dostluğa sığmaz" dedi.

Yıldırım, ABD'nin yeni yönetiminin YPG'ye silah vermekten vazgeçeceğini umduğunu söyledi. Yıldırım, ayrıca Fırat Kalkanı operasyonunda bugüne kadar bin 270 IŞİD'linin öldürüldüğünü açıkladı.

Türkiye, PYD'yi ve onun silahlı kanadı YPG'yi PKK gibi terör örgütü olarak kabul ediyor. Ancak ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, eylül ayında yaptığı açıklamada, aralarında YPG unsurlarının da yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de sahadaki en etkili ortakları olduğunu ifade etmişti.

Geçen yılın kasım ayında yapılan ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazanmıştı. Türkiye seçimden hemen sonra kutlama mesajı yayınlayarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa vurgu yapmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Pentagon ABDTürkiye BabSözcüsü Peter Cook TürkiyeTürkIŞİD BabSuriyeFırat Kalkanı Bab BabIŞİDABDBaşbakanBinali YıldırımAKP Meclis Grup ToplantısıFırat Kalkanı Operasyonu DEAŞYPG/PYDYPGFırat KalkanıPYD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24