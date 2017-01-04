Pentagon'dan destek uçuşu açıklaması

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Türkiye'nin talebi üzerinde geçen hafta Türk birliklerine destek amaçlı uçuşlar gerçekleştirildiğini söyledi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD'in kontrolünde olan El Bab kenti yakınlarına düzenlediği destek uçuşlarının hava saldırısı olmadığını, sadece "görünür bir güç gösterisi" olduğunu söyledi.

Türkiye, ağustos ayında Suriye sınırının ötesinde başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab çevresine ulaşmıştı.

Türkiye, El Bab çevresinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda uluslararası koalisyonun da hava desteği konusunda üzerine düşeni yapması çağrısında bulunuyordu. Ankara, koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı başlatılan mücadeleye destek vermediği eleştirisinde bulunuyordu.

Yıldırım: ABD'nin bir halt ettiği yok

Başbakan Binali Yıldırım bugünkü AKP Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Biz Fırat Kalkanı Operasyonu'nda DEAŞ'a (IŞİD) karşı mücadele ederken, ABD'nin bir halt ettiği yok. Yaptıkları YPG/PYD'ye silah vermek. Bu dostluğa sığmaz" dedi.

Yıldırım, ABD'nin yeni yönetiminin YPG'ye silah vermekten vazgeçeceğini umduğunu söyledi. Yıldırım, ayrıca Fırat Kalkanı operasyonunda bugüne kadar bin 270 IŞİD'linin öldürüldüğünü açıkladı.

Türkiye, PYD'yi ve onun silahlı kanadı YPG'yi PKK gibi terör örgütü olarak kabul ediyor. Ancak ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, eylül ayında yaptığı açıklamada, aralarında YPG unsurlarının da yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de sahadaki en etkili ortakları olduğunu ifade etmişti.

Geçen yılın kasım ayında yapılan ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazanmıştı. Türkiye seçimden hemen sonra kutlama mesajı yayınlayarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa vurgu yapmıştı.

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Reuters/SSB/HS