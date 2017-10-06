Pentagon'dan Bağdadi açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydını incelediklerini ve gerçekliğini tespit ettiklerini duyurdu.

Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Eric Pahon; "ABD istihbarat kurumları Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçek olduğunu belirledi. Mantıken bu da Bağdadi'nin en azında ses kaydının alındığı yakın zamanlara kadar yaşadığının göstergesidir" dedi.

ABD istihbaratının ses kaydının nerede alındığını tespit edip etmediğine yönelik soruları cevaplamaktan kaçınan Pahon, "Yerini herkesten çok bilmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Geçen ay Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen 46 dakikalık bir ses kaydı yayınlanmış, kayıttaki kişinin yakın zamana ait bazı gelişmelere atıfta bulunması kaydın eski olmadığı yorumlarına neden olmuştu.

Pentagon olay üzerine kaydı incelemeye almıştı.

Ses kaydında, Ortadoğu'da IŞİD'e karşı düzenlenen bombardımanlara karşılık örgüt mensuplarının Batı'da daha fazla saldırı gerçekleştirmesi çağrısında bulunuyordu.