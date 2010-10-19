-PENTAGON'A ATEŞ AÇILDI WASHINGTON (A.A) - 19.10.2010 - Amerikan Savunma Bakanlığına ateş açıldı. Pentagon sözcüsü Dave Lapan, bir kişinin bakanlık binasına ateş açtığını, binanın isabet aldığını ve binada hafif çapta hasar oluştuğunu belirtti. Saldırıda yaralanan olmadığını söyleyen Lapan, kaç el ya da ne türden bir silahla ateş açıldığını bilmediğini ifade etti. Bir sivilin, bakanlık yerleşkesinin güney tarafından ateş sesleri duyduğunu bildirmesinden sonra, yerleşkeyi koruyan polisin binaya giden bazı araç ve yaya yolunu kısa süreliğine kapattığı belirtildi.