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Dünya

Pentagon’a 1 milyon dolarlık kumarhane ve striptiz kulübü faturası geldi

Pentagon olayla ilgili çalışanlarının savunmasını istedi

31 Ağustos 2016 13:00

ABD Savunma Bakanlığı'nın çalışanlarına iş için verdiği kredi kartlarının kumarhane ve striptiz kulüplerinde kullanıldığı öğrenildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, birçok çalışanın iş için kendilerine verilen kredi kartları kumarhane ve striptiz kulübü gibi mekanlarda kullandığını açıkladı.

Harcanan toplam paranın 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi. Yaşananlarda tek suçlunun harcamayı yapan çalışanlar olmadığı, durumu fark eden yöneticilerin de müdahale etmekte geç kaldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan raporda, “Savunma Bakanlığı, kart sahiplerinin bunları kumarhaneler ve yetişkin eğlence merkezlerinde harcadığından haberdar olduğunda gereken önlemleri almadı” dendi. Pentagon olayla ilgili çalışanlarının savunmasını da istedi.

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