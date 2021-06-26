Pentagon, UFO raporunu yayımladı

ABD, dünyanın merakla beklediği UFO raporunu yayımladı. Rapora göre; ABD'li istihbarat yetkilileri, donanma pilotlarının gördükleri UFO'ların arkalarında uzaylıların olduğuna inanmadıklarını belirtti. Ancak uçan nesnelerin ne oldukları da yetkililer tarafından açıklanmadı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre cuma günü öğleden sonra yayımlanan rapor, gözlemlenen varlıkların, ABD askeri operasyonlarının bir parçası olmadığını ortaya koyuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çoğu 2014 yazı ile 2015 baharında olmak üzere 20 yılı aşkın bir sürede Donanma pilotları tarafından bildirilen 140'ın üzerinde vakayı inceledi.