Pentagon: Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var, inkar etmiyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD destekli SDG adını kullanan PYD/PKK unsurlarının bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını belirtti. Mattis, Türkiye'nin, sınırları içerisinde "silahlı ayaklanmanın" devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz" dedi.

Mattis, Avrupa seyahati sırasında gazetecilere IŞİD'le mücadele konusunda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

İŞİD'e karşı mücadelenin Suriye’de devam ettiğini söyleyen Mattis, terör örgütü PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu SDG'ye ilişkin de açıklama yaptı.

Mattis, açıklamasında Afrin’deki operasyonlar sebebiyle “dikkatlerinin dağıldığını” söylediği PYD/PKK unsurlarının bir bölümünün Afrin'e kaydığını kabul etti.

Mattis konuşmasında, “Ayrıca şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor" dedi.

SDG içindeki PYD unsurlarına atfen konuşan Mattis, 'arkadaşlarının Afrin'de saldırı altında olduğunu gördüklerini ve bunun da dikkatlerinin oraya kaymasına neden olduğunu' belirtti, "Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin’e) kaydı” diye konuştu.



Mattis ayrıca, Türkiye'nin, sınırları içerisinde "silahlı ayaklanmanın" devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz" dedi.



Mattis, ister İsrail isterse Lübnan, Ürdün veya Türkiye olsun meşru güvenlik kaygıları taşıyan ülkelerin bu kaygılarını anladıklarını belirtti.

Pentagon daha önce bazı SDG unsurlarının kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin kaydırıldığını belirtmemişti.



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin hafta içinde Mattis'le Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.