T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon: Türkiye için 'en seçenek' S-400 değil, NATO ile uyumlu füze savunma sistemleri

Pentagon, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan S-400 açıklamasına daha önce de tepki göstermişti

30 Aralık 2017 19:41

Ankara ve Moskova'nın S-400 savunma sistemlerinin teslimatı konusunda son noktaya gelmeleriyle ilgili konuşan bir Pentagon yetkilisi, Türkiye için ‘en iyi seçeneğin’ NATO uyumlu füze sistemleri olduğunu söyledi. 

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, isminin verilmesini istemeyen bir Pentagon yetkilisi, NATO sistemleri ile birbirine entegre bir hava savunma sisteminin, Türkiye’nin, ‘kendini bölgedeki tehditlerden koruması için en iyi seçenek olduğunu’ savundu.

"Türkiye, ABD'den de füze sistemleri almaya devam ediyor"

Pentagon yetkilisi ayrıca, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 sistemleri satın alma planları karşısındaki endişelerini daha önce de paylaştığını anımsattı. Türkiye’nin ABD’den füze sistemleri almaya da devam ettiğini ekleyen yetkili, bu sistemlerin Türkiye’ye teslimatını hızlandıracaklarını kaydetti. 

NATO yetkilileri daha önce S-400 sisteminin İttifak sistemleriyle uyumlu olmayacağı, bu nedenle de bu alımın bazı sıkıntıları beraberinde getirebileceği yönünde uyarılar yapmıştı.

Rusya ve Türkiye, kullanımda olan en gelişmiş hava savunma sistemlerden biri olarak görülen S-400 füzelerine ilişkin nihai anlaşmayı dün imzalamıştı. Türkiye’nin füzelerin bir kısmı için avans olarak bir kısmı için de Rusya’dan aldığı krediyle ödeme yapmasını içeren anlaşma, 4 S-400 bataryasının teslimini öngörüyor. Anlaşmaya göre Rusya Türkiye’ye ilk teslimatı Mart 2020’de yapacak.

ETİKETLER

ABDRusyapentagons 400nato

İlgili Haberler

S-400 anlaşması imzalandı

Rus devlet şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini söylemişti

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan S-400 açıklaması: Kontrol tamamen TSK'da

"Biri opsiyonlu iki adet S-400 alınacak, ilk teslimat 2020'nin ilk çeyreğinde"

Türkiye, kullanan ilk NATO üyesi olacak; 6 soruda S-400 füze savunma sistemi

ABD ve NATO'nun karşı çıktığı anlaşmada sona gelindi

Başbakan Yardımcısı Işık: S-400 bütün dertlere deva olmaz; Türkiye kendi hava savunma sistemini geliştirmeli

"ABD ile köprüleri atmak çok kolay ancak o taraf biz olmamalıyız"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24