Pentagon: Türk hükümetinin talebi doğrultusunda operasyonlara destek verildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Türkiye'nin talebi doğrultusunda bazı Amerikan özel kuvvetleri birliklerinin, Suriye sınırındaki Cerablus ve Çobanbey bölgelerindeki operasyonlarda Türk birliklerine ve Suriyeli muhalif güçlere destek verdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, Türk hükümetinin talebi doğrultusunda Suriye sınırındaki Cerablus ve Çobanbey (El Ray) bölgelerinde Amerikan özel kuvvetleri birliklerinin Türk ve Suriyeli muhalif güçlere destek verdiğini belirtti.

Davis, "Amerikan özel kuvvetleri birliklerinin Türk birliklerine ve Suriyeli muhalif güçlere verdiği destek, IŞİD’le mücadele eden diğer yerel unsurlara da veriliyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye-Suriye sınırı stratejik olarak çok önemli"

Türkiye-Suriye sınırının, hem Suriye’de hem de Irak’ta IŞİD’le mücadele anlamında stratejik olarak çok önemli olduğunu vurgulayan Davis, IŞİD’in terörü Türkiye’ye, bölgeye ve daha sonra da Avrupa ve ABD’ye ihraç etmeye çalıştığını ifade etti.

Pentagon sözcülerinden Adrian Rankine-Galloway de Türkiye’nin talebi üzerine bazı Amerikan özel kuvvetleri birliklerinin, Türkiye-Suriye sınırında Türk birliklerine ve Suriyeli muhalif güçlere destek verdiğini söyledi.

ABD’nin Kuzey Suriye’nin tamamen IŞİD unsurlarından temizlenmesi yolunda atılacak tüm adımlara destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Galloway, nihai hedefin IŞİD’in yenilmesi olduğunu bir kez daha dile getirdi.

IŞİD'in tüm lojistik kaynaklarının kesilmesinin önemine işaret eden Galloway, bu bakımdan Türkiye-Suriye sınırının IŞİD unsurlarından temizlenmesinin stratejik anlamda değerli olduğunu belirtti.