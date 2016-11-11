Pentagon: Trump'ın seçilmesi Avrupa planlarımızı değiştirmedi

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, ABD'nin başkanlık seçimini kazanan Trump'ın açıklamalarını dikkate almadan Avrupa'daki birliklerini planlandığı şekilde güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Başkanlık görevine Ocak ayında başlayacak olan Trump, başkanlığı döneminde ABD'nin NATO'daki rolünün, NATO ülkelerinin birliğe yapacağı ödemeye bağlı olacağını açıklayamış, bu bazı Avrupa ülkelerinde endişe uyandırmıştı.

Washington'ın Şubat ayında Avrupa'ya yeni bir tugay göndererek kıtadaki tugay sayısını üçe yükseltmesi planlanıyordu.

Bu planlar, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı Doğu Avrupa'daki birlikleri güçlendirmek amacıyla yapılmıştı.

Pentagon sözcüsü Peter Cook, "NATO müttefiklerimizle kararlaştırdığımız şekilde planlarımızı uyguluyoruz" dedi:

"Sıradaki yöneticiler politika tercihlerini göreve başladıklarında söyleyecek.

"Aynı anda yalnızca bir başkomutanımız vardır".

Yeni tugaydaki askerler Polonya'daki tatbikattan sonra Bulgaristan, Romanya ve Baltık ülkelerine gönderilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öven Trump, Obama'nın Moskova politikasını eleştirmiş ve ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşıyacağını söylemişti.