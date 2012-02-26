'Pentagon Suriye'ye müdahale için hazırlanıyor'

T24 - Mısır'da yayımlanan El Şark el Avsat gazetesi ABD'nin Suriye'ye yönelik bir müdahale planı üzerinde çalıştığını iddia etti.

El Şark El Avsat, ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li kaynağa dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Suriye'ye müdahale olasılığı için hazırlandığını yazdı.



Plana göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden ABD'nin istediği bir karar çıkmazsa, Suriye-Türkiye sınırında siviller için bir tampon bölge oluşturulabilir. Tampon bölgenin korunması için, ABD yönetimi, Suriye hava sahasının belirli bölgelerini uçuşa yasak bölge ilan edebilir. Suriye ordusunun gelişkin bir hava savunma sistemi ve hava gücü olması, olası planın bazı çatışmaları beraberinde getirebileceği ihtimalini güçlendiriyor.



ABD yönetiminin ilk hedefinin Rusya ve Çin'in de dâhil olduğu bir çözüm planı oluşturmak olduğunu belirten ABD’li yetkili, Suriye'ye yönelik bir müdahaleye şiddetle karşı çıkan Rusya ve Çin’in, "insani yardım" planına ortak olabileceğini ve Suriye’de yaşananların araştırılması için bir BM heyetinin gönderilmesini kabul edebileceğini söyledi.



Sinyali Obama vermişti



Geçtiğimiz Cuma günü ABD Devlet Başkanı Barack Obama, "uluslararası toplumun bir araya gelmesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a değişim zamanının geldiği yönünde net mesaj göndermesinin bir zorunluluk olduğunu" söylemişti. Obama, ''Suriye'de masumların katledilmesini önlemek için baskıyı artırmaya ve elimizdeki tüm araçları kullanma arayışına devam edeceğiz'' demişti.



Tunus'ta düzenlenen Suriye'nin Dostları toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Suriye, halkının insan haklarını ihlal etmeye devam ederse bunun bedelini ağır öder" demişti.



Aynı toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu insani yardımın engellenmesi durumunda, "insani yardım koridoru oluşturulmasının gündeme gelebileceğini" ifade etmişti. Davutoğlu, "Ümit ederiz, bu çaplı bir şeye ihtiyaç olmadan bugün buradan çüıkan mesaj ilgili taraflarca algılanır ve bu girilen çıkmaz sokaktan çıkılır" demişti.



Kosova'daki müdahale gibi



ABD'nin böylesi bir adımı bölgedeki en büyük üssü olan İncirlik'in kullanımını gündeme getirebilir. Suriye'ye yönelik iddia edilen müdahale planı, Kosova'da NATO tarafından uygulanmıştı. NATO kuvvetleri ülkede tampon bölge oluşturarak Sırbistan yönetiminin kontrolünü devre dışı bırakmıştı.



Suriye yönetimi ise, Türkiye sınırından muhaliflere silah ulaştırıldığını iddia ediyor. Şam yönetimi, Katar ve Türkiye'yi muhalifleri silahlandırmak ve Suriye'yi iç savaşa sürüklemekle suçluyor.