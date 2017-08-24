Pentagon Sözcüsünden Mattis’in Ankara temaslarına dair açıklama

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) – Pentagon Sözcüsü Dana W. White, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Ankara’da Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği temaslarına ilişkin bir açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mattis’in, Çarşamba günü Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ilk kez bir araya geldiğini belirten White’ın açıklaması şöyle;

İki bakan, süregelen açık ve dürüst diyalog ihtiyacı, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün önemi ve İran’ın bölge üzerindeki zararlı etkilerini ele almışlardır. Bakanlar ayrıca, IŞİD’i ortadan kaldırmaya yönelik ortak kararlılığı bir kez daha teyit etmişlerdir. Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Savunma Bakanı Mattis biraraya gelmiş ve bölgesel güvenlik ve stratejiyi ele almışlardır. Bakan Mattis, ABD’nin Türkiye ile ikili ilişkilerine olan bağlılığını ifade etmiştir. Aynı zamanda Mattis, Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerine de yanıt vermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Savunma Bakanı Mattis, daha istikrarlı ve güvenli bir bölgeye yönelik koşulların oluşturulmasında her iki ülkenin de çıkarı bulunduğunu ifade etmişlerdir.