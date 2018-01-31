Pentagon Sözcüsü: Münbiç, iş birliğiyle çözülebilir

Türkiye’nin Afrin'den sonraki hedefinin Münbiç olduğu açıklanırken, bölgede bulunan ABD ise askerlerini çekmeyeceğini duyurdu. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, "Münbiç karşılıklı iş birliğiyle çözülebilir, çözüm müzakerelerini sürdüreceğiz” dedi

Habertürk'ten Nalan Koçak, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway’e, “Türk ve Amerikan güçleri Münbiç’te karşı karşıya gelebilir mi?” sorusunu yöneltti.

Galloway’ın bu soruya yanıtı, “Türkiye’yle her seviyedeki soruna çözüm için çaba gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye’nin güvenlik kaygılarını göz önüne alıyoruz ve DEAŞ’a yapılan baskının azalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sorun ancak karşılıklı iş birliğiyle çözülebilir. NATO müttefikimizin yanındayız, Türk yetkililerle çözüm müzakerelerimizi sürdüreceğiz” oldu. Sözcü Galloway’e, “Afrin operasyonunu şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu da yönelttik. Galloway, “Kuzeybatı Suriye’deki durum nedeniyle endişeliyiz. Tüm tarafları DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Ayrıca PKK’nın müttefikimiz Türkiye’ye herhangi bir saldırısını da kabul etmeyeceğimizi belirtmek isterim” yanıtı verdi.

"Silahlı gruplarla iş birliği yapmadık"

ABD’nin desteklediği iki grubun, Özgür Suriye Ordusu ve PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Afrin’de karşı karşıya gelmesine ilişkinse Galloway’ın değerlendirmesi, “Afrin’deki silahlı gruplar DEAŞ’la mücadelede iş birliği yaptığımız gruplardan değil. Bu konuda onlara silah, eğitim ya da danışman desteği vermedik. Fakat Afrin’de artan şiddet sivillerin yerinden olması ve ölümleri artırma riski taşıyor” biçiminde oldu. Sözcüye son olarak “ABD’nin Türkiye sınırında çoğu YPG’lilerden oluşan 30 bin kişilik sınır gücü kurma kararı Türkiye’den sert tepki çekti, bu adımda ısrarcı mısınız?” diye sorduk. Galloway, “ ABD iş birliği yaptığı gruplarla kapasitesini geliştiriyor, bunun nedeni daha önce DEAŞ’tan temizlenen alanları korumak. DEAŞ’la mücadele evrildikçe, örgütün Suriye ve Irak’ta yeniden ortaya çıkmasına mani olmak için yeni yollar aramamız doğal. Bu güç tamamen iç istikrar amacı taşıyor. Amaç kaçan DEAŞ’lıların Suriye dışına çıkmasına engel olmak” dedi.