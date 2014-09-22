Pentagon Sözcüsü John Kirby: 'Türkiye ortak olacak, olmak zorunda'

Başını ABD'nin çektiği ve 40'a yakın ülkenin yer aldığı Irak Şam islam Devleti (IŞİD)'e karşı koalisyonda, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Türkiye'nin alacağı rol yeniden masaya yatırılırken, Pentagon sözcüsü John Kirby'den BM Gelen Kurul toplatıları öncesinde açıklamalar geldi.

'Türkiye'nin coğrafyası buna mecbur'

Hürriyet'ten Tolga Tanış'a konuşan Kirby, Türkiye’nin koalisyona ne ölçüde katkı sağlayacağı merak ediliyorken, Kirby, “Sırf coğrafya nedeniyle bile Türkiye bu çabada bir ortaktır, ortak olacak ve ortak olmak zorundadır” diye konuştu.

IŞİD'e karşı mücadelenin hangi aşamada olduğunu sorusuna, "Taktik seviyede operasyon kabiliyetlerini azalttığımızı biliyoruz. Daha dün (perşembe günü) 40 kişilik bir IŞİD birimini vurduk" şeklinde cevap veren Kirby, kendilerinin havadan Irak ve Kürt silahlı güçlerininse karadan operasyon yürüttüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta yaptığı, "Türkiye, IŞİD'e karşı mücadeleye katkı sağlayacaktır" sözünün hatırlatılması üzerine konuşan Kirby, "Türkiye’nin IŞİD’e karşı çabalara katkı sağlayacağını söyledim. Askeri olarak katkı sağlayıp sağlamayacakları onlara bağlı. Biz Ankara’ya özel bir istekle gitmedik. Durumla ilgili görüşlerini rica etmek ve onlar için nelerin mümkün olduğunu anlamak için gittik. Yapabilecekleri faydalı şeylerle ilgili bazı görüşler önerdiler. Bu konuda onların konuşmasına izin verin. Ama sırf coğrafya nedeniyle bile Türkiye bu çabada bir ortaktır, ortak olacak ve ortak olmak zorundadır" şeklinde konuştu.

Olası bir kara operasyonuyla ilgili de konuşan Pentagon sözcüsü, "Biz bu koalisyonu diğer ülkeleri belli faaliyetlerde sınıflandırmak için oluşturmuyoruz. Öncelikle Irak, egemen bir devlet. Bizim Irak’ı işgal ettiğimiz, rejimin devrildiği 2002-2003 değil. Üniter bir devlet ve tüm Irak vatandaşlarına onları koruyacaklarına dair taahhüdü var. Başka ülkelerin kendi sınırları içinde ne yapacağı Irak Hükümeti’ne bağlı. ABD’ye değil. Biz bu koalisyonu her ülkenin bizim istediğimiz şeyleri yapma beklentisiyle kurmak ve devam ettirmek için çalışmıyoruz. Yapmaya rahat hissedecekleri şeyleri yapmalarını istiyoruz. Bizim ortak olacağımız en önemli kara kuvvetleri Iraklı ve Suriyeli" dedi.