Pentagon: PYD'nin de içinde olduğu SDG ile işbirliğimiz sürecek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye Demokratik Güçleri’nin ana hattını oluşturan YPG’ye gönderilen silahlarla ilgili politikanın gözden geçirildiğini teyit etti. Ancak Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, IŞİD’in askeri olarak tamamen bitirilmesi için SDG’ye verilen desteğin süreceğini açıkladı.

Cansu Çamlıbel'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Pahon, “IŞİD’i yenmemiz ve IŞİD’in geri dönmesini önleyecek istikrar çabalarıyla ilgili Kürt ortaklarımıza sağlanan askeri desteğe ilişkin olması beklenen düzenlemeleri gözde geçiriyoruz” ifadesini kullandı.

Ancak Pahon, “ABD IŞİD’in ve Suriye’deki diğer terörist grupların yenilmesine ve özgürleştirilen alanlara geri dönmemelerini garanti altına almaya kararlı” dedi. Pahon sözlerini şöyle sürdürdü: “IŞİD’in askeri olarak yenilgiye uğratılmasının tamamlanması ve özgürleştirilen toprakların istikrara kavuşturulması için Suriye Demokratik Güçleri’yle ortaklığımızı sürdüreceğiz.”

Pentagon’dan gelen karmaşık açıklamalar ABD’nin henüz YPG ile ilişkisini yeniden nasıl tanımlayacağına dair net bir politikasının olmadığı şeklinde yorumlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen cuma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde, Washington’ın YGP’ye sağladığı silah desteğinin sona erdirilmesi yönünde talimat verdiğini söylemişti.